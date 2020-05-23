Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Нур-Султане, изъяты наркотики стоимостью 60 млн тенге

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Нур-Султане, изъяты наркотики стоимостью 60 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

17 мая 2020 года департаментом КНБ РК по Нур-Султану при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин РК К., организовавший в арендуемом гараже изготовление синтетических наркотиков и их реализацию посредством так называемых "закладок". В ходе обыска в нарколаборатории изъято около 500 граммов синтетического наркотика "A-PVP", колбы, весы, магнитная мешалка, вакуумный насос, электрическая плита, а также различная тара с остатками психотропного вещества и около 70 литров различных прекурсоров", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Кроме того, обнаружены и изъяты 5 "закладок" весом около 2,5 килограмма психотропного вещества.

В совокупности в ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято около 3 килограммов психотропного вещества "А-PVP", стоимость которого на так называемом черном рынке составляет около 60 млн тенге. Гражданин К. в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС департамент полиции Нур-Султана. Досудебное расследование продолжается", - проинформировали в КНБ.





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