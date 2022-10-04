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Подравшихся между собой граждан РФ выдворили из Казахстана

03.10.2022, 19:48 6591
Подравшихся между собой граждан РФ выдворили из Казахстана
Фото: МВД РК
УРАЛЬСК. 3 ОКТЯБРЯ - Специализированный административный суд Уральска на основании статьи 28 закона РК "О правовом положении иностранцев" принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
30 сентября примерно в 00.00 инспекторами центра оперативного управления ДП ЗКО в ходе мониторинга камер наружного видеонаблюдения была замечена драка возле одного из ночных клубов Уральска, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержаны граждане РФ, которые в состоянии алкогольного опьянения учинили драку между собой.
 
Согласно действующему законодательству в отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статьям 434 (Мелкое хулиганство), 440 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), 437 (Нарушение тишины) КоАП РК.
 
Постановлением специализированного административного суда Уральска за совершение мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 434 КоАП РК, гражданам РФ, 1992 и 1995 годов рождения, назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.
 

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Бригаду "черных" старателей задержали в Жетысуской области

03.10.2022, 19:56 5986
Бригаду "черных" старателей задержали в Жетысуской области
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 3 ОКТЯБРЯ - В горной местности близ села Баласаз полицейские задержали бригаду "черных" старателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Бригада состояла из шести мужчин из Жамбылской области и Алматы, все они были доставлены в районный отдел полиции, сообщает Polisia.kz. 
 
Подозреваемые занимались добычей золотой руды без разрешительных документов. Полицейские изъяли у них: грузовик HOWO, экскаватор, УАЗ, буры, электрогенератор, перфоратор, специальные пики, заготовленные холщовые мешки, юрты и палатки.
 
Добытые ископаемые (различные камни и песок) были уже загружены в грузовик. По факту назначены соответствующие экспертизы и начато досудебное расследование, которое проводится по части 1 статьи 334 УК РК "Самовольное пользование недрами".
 

В Улытауской области полицейские обнаружили в авто мясо и рога сайги

03.10.2022, 18:43 7806
В Улытауской области полицейские обнаружили в авто мясо и рога сайги
Фото: Polisia.kz
ЖЕЗКАЗГАН. 3 ОКТЯБРЯ - 1 октября сотрудники УБОП ДП области и отдела полиции Улытауского района проводили оперативно-профилактическое мероприятие "Участок" на трассе Жезказган - Петропавловск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Около 16.30 при въезде в село Улытау они остановили автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 19-летнего молодого человека. Также в салоне машине находились двое мужчин 44 и 56 лет, сообщает Polisia.kz.
 
В ходе осмотра авто полицейские обнаружили в мешках мясо и 16 рогов сайги. Для дальнейшего разбирательства пассажиров доставили в ОП района. Задержанные дали признательные показания.
 
Начато досудебное расследование по статье 339-1 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Назначены соответствующие экспертизы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
 
 

Обвиненного в попытке изнасилования собственной дочери жителя Шымкента признали пострадавшим

03.10.2022, 16:24 9286
Обвиненного в попытке изнасилования собственной дочери жителя Шымкента признали пострадавшим
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 3 ОКТЯБРЯ - Жителя Шымкента, застигнутого женой за попыткой изнасилования их малолетней дочери, признали пострадавшим. Между тем уголовное дело на извращенца так и не завели, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

39-летнего жителя Шымкента обвинили в попытке изнасилования 6-летней дочери. Трагедии удалось избежать благодаря матери девочки, которая, увидев голого мужа на рыдающем ребенке, нанесла ему несколько ножевых ранений", - сообщает телеканал Otyrar.

 
Как рассказала в соцсетях правозащитница Дина Тансари, сначала пьяный супруг надругался над бывшей женой, а затем пытался изнасиловать шестилетнюю дочь. Женщина пыталась остановить его, но не могла. Тогда она взяла нож и несколько раз ударила насильника в спину.
 
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, мужчину с проникающими колото-резаными ранениями печени и прямой кишки госпитализировали. На его бывшую супругу завели уголовное дело по статье 106, часть 1, "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.
 

Женщина под домашним арестом, ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. А вот дело по факту изнасилования женщины и попытке изнасилования несовершеннолетней дочери так и не возбудили", - сообщает телеканал.

 
По его данным, неравнодушные казахстанцы организовали петицию с целью ужесточить наказание для насильника, который оказался в амплуа потерпевшего, и просят президента обратить внимание на вопиющее преступление.
 

В Караганде клиент с игрушечным пистолетом ограбил игровой клуб

03.10.2022, 13:52 11961
В Караганде клиент с игрушечным пистолетом ограбил игровой клуб
Фото: Polisia.kz
КАРАГАНДА. 3 ОКТЯБРЯ - В Караганде 34-летний постоянный клиент, угрожая игрушечным пистолетом, забрал из кассы игрового клуба около 4 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, инцидент произошел 30 сентября.
 

Сотрудницы данного клуба показали, что один из постоянных клиентов, неожиданно выхватив предмет, внешне похожий на пистолет, потребовал отдать деньги из кассы. Завладев суммой в размере 3,9 млн тенге, злоумышленник скрылся с места происшествия. Установлен подозреваемый - 34-летний мужчина. Он дал признательные показания, пояснив, что проиграл большую сумму и решил восполнить свои финансовые потери, совершив разбой в игровом клубе", - проинформировали в полиции.

 
Игрушечный пистолет изъят в качестве вещественного доказательства.
 
Ведется досудебное расследование по статье 192 УК РК (Разбой). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

 

В Алматинской области арестован майор полиции, угрожавший оружием сотруднику Антикора

03.10.2022, 11:32 13696
В Алматинской области арестован майор полиции, угрожавший оружием сотруднику Антикора
Фото: Depositphotos
КОНАЕВ. 3 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области задержан майор полиции, который угрожал огнестрельным оружием сотруднику Антикоррупционной службы при проведении обыска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления полиции Карасайского района по факту получения взятки в сумме 500 тысяч тенге за увод от уголовной ответственности.
 

При проведении обыска сотрудниками Антикоррупционной службы майор полиции, не подчиняясь законным требованиям, угрожал применением огнестрельного оружия", - рассказали в антикоррупционном ведомстве.

 
22 сентября по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 380 УК РК (Угроза в отношении представителя власти).
 
29 сентября с санкции суда подозреваемый арестован.
 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.
 

Пристававшего к девочкам извращенца разыскивают в Шымкенте

03.10.2022, 11:22 14126
ШЫМКЕНТ. 3 ОКТЯБРЯ - Полиция Шымкента разыскивает извращенца, который приставал к девочкам на улицах города, передает KAZAKHSTAN TODA.Y
 
По словам местных жителей, 29 сентября на улице 1 Мая неизвестный приставал к 7-8-летним девочкам, предлагал монеты, снимал с себя штаны, пытался трогать детей. Мать одной из девочек обратилась в полицию, пытались найти педофила по камерам видеонаблюдения. Однако, как оказалось, камеры не засняли извращенца.
 
На это в пресс-службе ДП Шымкента ответили, что насчет работы видеокамер нужно обращаться в управление цифровизации. Подозреваемого, который приставал к девочкам, уже ищут, информирует издание "Отырар".
 

По данному факту сообщаем, что в настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к произошедшему", - сообщила пресс-служба ДП Шымкента.

 
В полиции также сообщили, что на улице установлено сразу несколько камер и все они работают.

Напомним, пристававший к девочке в автобусе извращенец заплатит компенсацию 1 млн тенге.
 

В Алматы похитители мужчины требовали 200 тысяч долларов за его освобождение

03.10.2022, 11:07 14906
В Алматы похитители мужчины требовали 200 тысяч долларов за его освобождение
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 3 ОКТЯБРЯ - В Алматы похитили мужчину и требовали за его освобождение 200 тысяч долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Похищение человека раскрыто полицией Алматы. Жертвой преступников стал 40-летний алматинец. Он был похищен с территории ЖК, расположенного в Алмалинском районе Алматы.
 
В полицию с заявлением обратилась супруга похищенного. Незамедлительно была создана специальная следственно-оперативная группа, проведен комплекс первичных мероприятий, позволивших быстро установить личности похитителей и место, где они удерживают свою жертву. Спецоперация по освобождению мужчины прошла на территории складов в Турксибском районе города, сообщает Polisia.kz.
 

Задержаны четверо ранее судимых за вымогательство и хулиганство. Похищенный благополучно освобожден. Он был сильно избит, ему понадобилась медицинская помощь. По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тысяч долларов, в противном случае грозились ввести ему инъекцию с героином, – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

 
Подозреваемые взяты под стражу.

 

Российского врача выдворили из Казахстана за нарушение законодательства

02.10.2022, 18:23 19011
Российского врача выдворили из Казахстана за нарушение законодательства
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - Решением Наурызбайского районного суда города Алматы российский врач выдворен за пределы Казахстана за нарушение законодательства страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 23 сентября была произведена передача сотрудникам Пограничной службы КНБ РК в контрольно-пропускном пункте "Кордай авто" гражданина РФ.
 

Для добровольного исполнения решения ему было дано 10 суток, однако иностранец различными способами уклонялся от исполнения решения суда, неоднократно подавал кассационную жалобу, находился на стационарном лечении. Вместе с тем сообщаем, что он в период пребывания в Казахстане неоднократно привлекался к административной ответственности и один раз к уголовной ответственности", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

 
Ранее в Сети появилась информация о выдворении из страны российского врача.

 

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