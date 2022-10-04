Подравшихся между собой граждан РФ выдворили из Казахстана

Фото: МВД РК
УРАЛЬСК. 3 ОКТЯБРЯ - Специализированный административный суд Уральска на основании статьи 28 закона РК "О правовом положении иностранцев" принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
30 сентября примерно в 00.00 инспекторами центра оперативного управления ДП ЗКО в ходе мониторинга камер наружного видеонаблюдения была замечена драка возле одного из ночных клубов Уральска, сообщает пресс-служба МВД РК.
Прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержаны граждане РФ, которые в состоянии алкогольного опьянения учинили драку между собой.
Согласно действующему законодательству в отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статьям 434 (Мелкое хулиганство), 440 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), 437 (Нарушение тишины) КоАП РК.
Постановлением специализированного административного суда Уральска за совершение мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 434 КоАП РК, гражданам РФ, 1992 и 1995 годов рождения, назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.