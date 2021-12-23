Подросток госпитализирован с ножевыми ранениями в Акмолинской области

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 ДЕКАБРЯ -Жительница Алматы задержана по подозрению в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ликвидацией нарколаборатории завершилась оперативная разработка канала сбыта синтетических наркотиков в городе Усть-Каменогорске.

При проведении спецоперации "Рефлекс" полицейскими был задержан местный житель, у которого изъято 120 граммов психоактивного вещества "альфа-pvp". Он показал, что наркотики ему передавала молодая женщина из Алматы через третьих лиц, которая позже была установлена и взята в разработку, сообщает Polisia.kz

В начале декабря она прибыла в Усть-Каменогорск, чтобы организовать производство наркотиков, оборудование и химикаты для этого ею были отправлены в качестве личных вещей из Алматы.

Подозреваемая арендовала квартиру и приступила к производству синтетических наркотиков.

После закрепления доказательной базы причастности к преступной деятельности женщина была задержана. В ходе обыска на съемной квартире обнаружено 100 разовых доз "альфа-pvp" по 0,3 грамма каждая, а также наркотики, подготовленные к расфасовке.

Всего изъято 62 грамма "синтетики", что является особо крупным размером.





Кроме того, в квартире найдены шесть литров раствора наркотика, подготовленного к завершающей стадии производства, пять литров прекурсоров, а также противогаз, электроплитка, электронные весы, 150 рулонов изоленты, упаковка термоусадки и зип-пакеты, которые подозреваемая использовала при производстве и расфасовке наркотиков.

По словам полицейских, в незаконный оборот не допущено около 200 разовых доз готовых наркотиков и шесть литров в жидком виде, из которого можно было изготовить свыше трех килограммов "синтетики".

В отношении задержанной судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, хранение в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.