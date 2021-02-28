Тараз. 27 февраля. Kazakhstan Today - В пункте пропуска "Карасу" Погранслужба пресекла контрабанду медикаментов из Казахстана в Кыргызстан на сумму 70 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

26 февраля 2021 года департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в автомобильном пункте пропуска "Карасу" предотвращен незаконный вывоз с территории Казахстана в Кыргызстан крупной партии медикаментов, свыше 86 наименований. Разрешительные документы на перевозимый груз отсутствовали, оценочная стоимость медикаментов составляет свыше 50 млн тенге", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

27 февраля 2021 года в том же пункте пропуска предотвращена еще одна попытка вывоза крупной партии медикаментов стоимостью свыше 20 млн тенге.

В обоих случаях груз и соответствующие материалы переданы в местный департамент государственных доходов.

Следует отметить, что это не первые попытки незаконного вывоза с территории Казахстана медицинской продукции.

Казахстанскими пограничниками продолжаются активные досмотровые мероприятия по перекрытию каналов незаконного пересечения через границу и перемещения контрабандных грузов.

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