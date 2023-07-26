Похищенное в ходе январских событий оружие нашли на кладбище в Таразе

Фото: instagram/zhambyl_police

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Тараз. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Три мешка с похищенными во время январских событий оружием и боеприпасами нашли полицейские возле кладбища в Таразе, сообщает - Три мешка с похищенными во время январских событий оружием и боеприпасами нашли полицейские возле кладбища в Таразе, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.





Из мешков были изъяты самозарядный гладкоствольный карабин марки "Сайга-410" с 3 боеприпасами 10,25 мм калибра, одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки "ИЖ КА" 16 мм калибра, одноствольный гладкоствольный винчестер марки Hatsan 12 мм калибра, похищенное со склада ДП Жамбылской области, а также одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки "ИЖ 17" 16 мм калибра со стертыми заводскими номерами", - сообщили в полиции.





В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Назначена судебно-баллистическая экспертиза.





В департаменте напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Ему также гарантируется анонимность.





Ранее схрон с оружием и боеприпасами нашли в Таразе 25 апреля, на территории заброшенного здания, расположенного возле железнодорожного депо.





В этом же месяце тайник с боеприпасами обнаружили в Жетысуской области.



