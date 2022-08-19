Похитителей субсидий для крестьянских хозяйств осудили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. 18 АВГУСТА - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Костанайской области установил факт совершения хищения бюджетных средств на сумму 484 млн тенге в рамках государственной инвестиционной программы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Средства были выделены крестьянским хозяйствам в качестве субсидии для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии. Судом трое подсудимых признаны виновными в совершении правонарушения. Приговор вступил в законную силу", - сообщает АФМ.
Одному фигуранту дела суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, остальным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.