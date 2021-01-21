Полицейские Алматинской области нашли 12-летнего подростка, более 30 раз сбегавшего из дома

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - В дежурную часть управления полиции Карасайского района с заявлением о пропаже сына обратилась жительница села Кайнар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе поисков полицейские выяснили, что подросток характеризуется, как непослушный, склонный к обману и бродяжничеству. Мальчик убегал из дома более 30 раз. За непослушание, кражи и различные нарушения подросток в 2017 году поставлен на учет группы ювенальной полиции ОМПС УП Карасайского района. Ювенальный суд района вынес решение об определении подростка в специальную школу-интернат с особым режимом содержания.

Полицейские в течение полутора суток обнаружили след беглеца на автовокзале "Сайран" в Алматы. Несмотря на то, что школьник продал свой телефон, чтобы ускользнуть от поисков, стражи порядка его вычислили. Выехав на место, по видеокамерам отследили его путь до улицы Розыбакиева, где и задержали.

20 января мальчика передали сотрудникам ювенальной полиции для определения в специальную школу-интернат с особым режимом содержания в ВКО. Мама мальчика выразила благодарность полицейским за помощь в розыске сына.

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