Полицейские изъяли у жителя Шу 7 млн доз наркотиков

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ТАРАЗ. 29 ИЮЛЯ - Полицейские Жамбылской области изъяли у жителя Шу 7 млн доз наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в предпесковой зоне Шуского района, в двух километрах от крестьянского хозяйства, во время заготовки наркотических средств задержали 47-летнего местного жителя. Задержание проводилось в рамках республиканского ОПМ "Карасора-2021" при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе обыска у мужчины изъяли 600 килограммов марихуаны, это около 7 млн доз. На черном рынке стоимость этого объема составляет около 60 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере). За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества", - сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания Шуского района.

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