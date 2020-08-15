Полицейские присвоили 270 млн тенге штрафов за нарушения ПДД в Алматы

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - Начальник процессингового центра департамента полиции Алматы и один из его подчиненных задержаны при получении взятки в размере 800 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

Об этом рассказал следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

По предварительным данным следствия, в результате действий этих лиц в бюджет государства не поступило более 270 млн тенге за совершение более 25 тысяч правонарушений.

Задержание проходило 8 августа.

Антикоррупционная служба по Алматы с поличным при получении очередной суммы денежных средств в размере 800 тысяч тенге задержала начальника и сотрудника процессингового центра департамента полиции города Алматы, которые в сговоре со лжесудебным исполнителем с 2017 года получали от нарушителей правил дорожного движения денежные средства и присваивали их себе. При этом в автоматизированную базу данных вносили ложные сведения о якобы поступивших в бюджет денежных средствах. Только по предварительным данным, от действий данных лиц в бюджет государства не поступило более 270 млн тенге за совершение более 25 тысяч правонарушений", - сообщил спикер.

Как сообщил Бигайдаров, полицейские задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проверяется их причастность к другим эпизодам. Уголовное дело находится на стадии расследования, другие обстоятельства в интересах следствия не разглашаются.

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