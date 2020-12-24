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Полицейские провели спецоперацию по факту дерзкого нападения в Алматинской области

23.12.2020 9910
Талдыкорган. 23 декабря. Kazakhstan Today - 8 декабря около полуночи в дежурную часть полиции Жамбылского района поступило сообщение от 47-летнего жителя Жамбылской области о совершенном на него разбойном нападении, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, потерпевший пояснил, что вместе с другом на своей автомашине перевозил крупную сумму денег по автодороге Алматы - Бишкек.
 
На окраине села Самсы машину протаранил Nissan Cefiro, после чего трое в медицинских масках напали на жертву и, угрожая ножом, забрали его автомашину, в которой находилась крупная сумма денег. По факту разбойного нападения было начато досудебное расследование по части 4 статьи 192 УК РК. Обе автомашины, злоумышленники бросили в селе Самсы.
 
Полицейские вышли на след преступной группы, состоящей из троих жителей Алматы. 
 
17 декабря сотрудники криминальной полиции Алматинской области при участии бойцов специального подразделения задержали подозреваемых в ходе спецоперации. После предъявления доказательств, все они признались в совершении преступления. 
 
Как рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматинской области Асхат Данияр, в ходе следствия установлено, что задержанные успели потратить 200 тысяч долларов на покупку дорогой одежды и обуви в элитных магазинах. Кроме того, на похищенные деньги они купили две автомашины Lada Priora и Land Cruiser 200, которые после изъятия водворены на спецстоянку до решения суда. 
 
Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из задержанных с июля 2016 года разыскивался полицейскими ВКО за совершение краж.
 

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