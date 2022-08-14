Полицейские Тараза обнаружили на кладбище схрон оружия и боеприпасов

ТАРАЗ. 12 АВГУСТА - Сотрудники УКП ДП совместно с сотрудниками ДУИС на территории кладбища обнаружили полиэтиленовый пакет черного цвета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оттуда изъято два пистолета, одно гладкоствольное ружье, 17 патронов, один железный щит от бронежилета, сообщает Polisia.kz

Также сотрудники УКП ДП совместно с сотрудниками УЖД 158/1 в Жамбылском районе обнаружили полиэтиленовый пакет белого цвета, внутри которого был автомат, похищенный из ДП, и двуствольное гладкоствольное ружье.

8 августа в областном центре под завалами камней обнаружен мешок синего цвета, внутри которого обнаружены один пистолет и гладкоствольное одноствольное ружье.

В этот же день рядом с автозаправочной станцией был обнаружен автомат. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

С первого августа 2022 года всего изъято восемь единиц стрелкового оружия, среди которых три пистолета и два автомата.