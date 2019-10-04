Полицейский арестован за покушение на убийство в ночном клубе в Уральске

Фото: express-k.kz

Уральск. 3 октября. Kazakhstan Today - Сотрудник конвойного подразделения полиции подозревается в покушении на убийство своего знакомого в ночном клубе в Уральске, передает Kazakhstan Today.

27-летний уроженец Сырымского района попал в травмпункт городской многопрофильной больницы в 3 часа ночи 23 сентября. У него диагностировано проникающее ранение грудной клетки между 5 и 6 ребрами слева. В нанесении ранения подозревается сотрудник полиции, пишет "Мой город"

По словам первого заместителя начальника департамента полиции ЗКО Серика Суйнбаева, сотрудник конвойного подразделения полиции находился в заведении в нерабочее время.

Сотрудник конвойного подразделения находился там в нерабочее время в качестве посетителя. Был он там со своими знакомыми, втроем распивали алкогольные напитки, затем между ними завязался спор. Далее сотрудник полиции совершил особо тяжкое преступление, заведено уголовное дело по статьям 24 УК РК и 99 УК РК (Покушение на убийство). Он сейчас находится под стражей", - рассказал Серик Суйнбаев, уточнив, что "потерпевший жив и находится в больнице".

Также он отметил, что проведено служебное расследование в отношении руководителей конвойных подразделений, которые должны были обеспечить надлежащую воспитательную работу среди личного состава. Начальник управления административной полиции был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства