Полицейский получил огнестрельное ранение при задержании семейного дебошира в Алматинской области

Фото: КНБ РК

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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях задержали четверых граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности.





Они подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации. В ходе обысков по местам их проживания изъяты большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства", - сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.









Проводится досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса (Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма).





В комитете отметили, что двое из задержанных ранее были судимы за совершение аналогичного преступления.





Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.



