Полиция Алматы расследует дело о насилии над трехмесячной девочкой

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АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ – В Алматинской области задержан подозреваемый в мошенничестве, находившийся в розыске год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
33-летний мужчина был задержан при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Талгаре Алматинской области, пишет polisia.kz
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Работал" злоумышленник по заранее придуманному плану: входил в доверие к людям и предлагал купить находящиеся в залоге автомашины по цене ниже рыночной. Потерпевшим показывал фотографии машин, взятые из Интернета. Люди оплачивали "покупку", предоставляя 100-процентную оплату", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Есен Искаков.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество). На данный момент следствием доказаны 3 преступных эпизода, общий ущерб которых составил более 12 млн тенге.
Сотрудники полиции полагают, что пострадавших от рук этого человека больше, и просят граждан, пострадавших от мошеннических действий задержанного, обратиться по телефонам: 8–708–707-9202; 8–775–106–1884; 8-775-774-4441.
КАРАГАНДА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Карагандинской области пьяный пастух застрелил односельчанина из-за замечания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
29 сентября, около 18.00, в Каркаралинском районе, в трех километрах от села Аманжолова, в степи с огнестрельным ранением обнаружено тело 50-летнего мужчины, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления по задержан 35-летний житель села.
"Задержанный признался, что, будучи в нетрезвом состоянии, собрался пасти скот. Потерпевший на этот счет сделал ему замечание. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил ружье и выстрелил в потерпевшего", - рассказал начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Убийство". Сотрудниками полиции орудие преступления изъято. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.
Напомним, в результате стрельбы в Лисаковске погибли женщина и стрелок.
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ТАЛДЫКОРГАН. 30 СЕНТЯБРЯ - 22 сентября полицейские провели спецоперацию и выявили на территории Талгарского района подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нарколаборатория действовала в одном из частных домов поселка Теренкара. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Талгарского района по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
В ходе обыска было изъято вещество кристаллообразного происхождения темно-зеленого цвета со специфическим запахом, маски с респиратором, емкости с жидкостями и другие предметы и компоненты, использовавшиеся для изготовления синтетических наркотиков. Согласно заключению экспертизы, изъятое кристаллообразное вещество, общей массой 615,87 грамма, оказалось психотропным веществом, входящим в список запрещенных на территории Казахстана, сообщает Polisia.kz
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Подозреваемые, 21-летний парень и 24-летняя девушка, - уроженцы Жамбылской области.
Как выяснилось, подозреваемые состоят в родственной связи и временно проживали в поселке Теренкара Талгарского района. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела проводится по статье 297 УК РК.