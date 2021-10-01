Полиция Алматы расследует дело о насилии над трехмесячной девочкой

АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал дело о насилии над трехмесячной девочкой собственным отцом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Рустама Абдрахманова, производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Турксибского района.

Уголовное дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 11 сентября. В настоящее время назначена экспертиза. По заявлению, по которому мы зарегистрировали уголовное дело, маленький ребенок в трехмесячном возрасте был подвергнут насилию со стороны отца. Сейчас эти обстоятельства нами подробно исследуются. Назначенное экспертное исследование еще не готово. К экспертизе привлечен ряд специалистов по ходатайству экспертного учреждения", - сказал Рустам Абдрахманов.

Он также ответил на часто поступающие вопросы касательно фигурантов преступления.

Фигуранты находятся в городе Алматы, никто город не покидал, мера пресечения в отношении этих людей не избиралась. На данный момент никто не задержан, мы все ждем заключения экспертизы, которая не готова. Экспертизой занимается другое ведомство. Мы все необходимые вопросы поставили перед этой организацией, дождемся заключения и начнем активные следственные действия. Какое будет заключение, никому неизвестно, на руках ни у участников уголовного дела, ни у нас его пока нету. В производстве все", - цитирует спикера "Казинформ".

Он также добавил, что постоянно находится на связи с человеком, который нашел ребенка. Ранее в соцсетях и СМИ распространялась информация об изнасиловании трехмесячной девочки в Алматы.

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