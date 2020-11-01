Полиция Нур-Султана ликвидировала нарколабораторию

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - В рамках проведения ОПМ "Правопорядок" на территории столицы ликвидирована нарколаборатория, передает Kazakhstan Today.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские изъяли галлюциногенные грибы, содержащие в себе наркотическое средство псилоцин, общим весом более 900 граммов.

Данный вес в 18 раз превышает особо крупный размер, установленный законодательством для данного вещества, а изъятую партию наркотикосодержащих грибов можно было разделить на пять тысяч разовых доз.

По данному факту задержан 23-летний житель столицы.

При обыске его дома были обнаружены грибница, споры грибов, а также специальные минеральные удобрения. Кроме того, полицейские изъяли световые лампы, термометры, электронные весы, пластиковые контейнеры, предназначенные для выращивания спор галлюциногенных грибов, в которых находилась уже готовая для употребления и реализации наркопродукция.

Молодой человек занимался культивированием грибов для собственного употребления, а также для сбыта среди молодежи.

Как показала экспертиза медицинского освидетельствования, при задержании хозяин плантации находился под наркотическим опьянением.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 296 части 4 УК РК "Незаконные изготовление, хранение, наркотических средств и психотропных веществ, в особо крупном размере", статье 300 части 2 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных растений, содержащих наркотические вещества", что влечет наказание сроком до восьми лет лишения свободы.

Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана, ведется следствие.

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