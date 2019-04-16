Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - В столице задержали двух подозреваемых в совершении кражи из салона автомобиля. Преступники задержаны с поличным и уже признались в ряде краж, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что злоумышленники вскрывали автомобили путем сканирования сигнализации.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просим обращаться в департамент полиции или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-07; 71-60-28, 102", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции.

Полицейские настоятельно рекомендуют автовладельцам не оставлять в салоне припаркованных машин ценные вещи (сумки, барсетки, ноутбуки, сотовые телефоны и другие). Bыxoдя из aвтoмoбиля, необходимо включaть имeющyюcя cигнaлизaцию и дpyгиe cpeдcтвa oxpaны. Пoкидaя caлoн, следует пpoвepить, xopoшo ли зaкpыты двepи и oкнa.

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