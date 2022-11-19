Полиция разыскивает извращенца, пристававшего к школьнице в Талдыкоргане

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Талдыкорган. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в приставании к 12-летней девочке.
Вечером 16 ноября в Талдыкоргане неизвестный мужчина преследовал и приставал к 12-летней девочке. Ребенок не пострадал", - информирует ДП Жетысуской области.
Розыск подозреваемого осуществляется силами талдыкорганской городской полиции, к которым также подключены оперативники управления криминальной полиции областного департамента.
По факту начато и проводится расследование, взятое на особый контроль ДП.