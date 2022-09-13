Представляясь сотрудником банка, аферистка обещала гражданам залоговые квартиры в Алматы

БАЙКОНЫР. 12 СЕНТЯБРЯ - Прокуратура комплекса Байконур направила в правоохранительные органы РК уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстанец совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 163 УК РФ преступление (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия), сообщает прокуратура комплекса.

В ходе расследования установлено, что 25 апреля 2022 года злоумышленник, находясь на территории города, угрожая применением насилия, потребовал у местного жителя передачи ему 115 тысяч рублей.

Прокурором собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая предъявленное обвинение.

В связи с тем что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело в отношении него прокурором комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы.

Уголовным законодательством Казахстана максимальное наказание за вымогательство предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества.