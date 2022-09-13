Представляясь сотрудником банка, аферистка обещала гражданам залоговые квартиры в Алматы

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АЛМАТЫ. 12 СЕНТЯБРЯ - В Алматы задержана 57-летняя аферистка, которая обманывала граждан, обещая залоговые квартиры банков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно данным следствия, гражданка А., представляясь сотрудником по работе с залоговым имуществом одного из банков второго уровня, "продавала" несуществующие квартиры в Алматы.
О мошенничестве стало известно после того, как в полицию обратились несколько жителей мегаполиса, сообщает Polisia.kz.
Пик "деятельности" подозреваемой пришелся на 2012-2013 годы. Представляясь работником банка, гражданка А. под предлогом предоставления квартиры требовала внести оплату. От метража квартиры зависела и сумма задатка. За 3-комнатную квартиру брала 70 тысяч долларов, за 1-комнатную 17 тысяч долларов. Сразу после получения денег предприимчивая женщина переставала выходить на связь. А обманутые граждане десятилетия ждали обещанное жилье. Гражданка А. задержана. Уголовные дела объединены в одно производство. Досудебное расследование проводится по статье 190 УК РК (Мошенничество). В ходе разбирательств выяснилась причастность задержанной к 4 аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба устанавливается", - рассказал начальник следственного управления ДП города Алматы Мухамедали Сейсенулы.
На период следствия в отношении гражданки А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
К слову, в 2014 году женщина уже была судима за совершение аналогичных преступлений. Сейчас имеется процессуальная необходимость обнародовать лицо подозреваемой с целью установления граждан, которые, возможно, тоже пострадали от ее преступных действий. В случае опознания призываем граждан обращаться по следующим номерам телефонов: 8-701-732-86-54 и 8-701-624-28-24", - резюмировал Сейсенулы.
Напомним, в Актобе менеджер банка похитил со счета акционерного общества более 700 млн тенге.