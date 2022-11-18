Планировавшую массовые беспорядки преступную группу задержали в Казахстане

Фото: КНБ РК
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября, сообщили в Комитете национальной безопасности РК.
В результате специальной операции задержаны 7 человек.
Начато расследование по статье 179, часть 2, и статье 272, часть 1, УК РК. По местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства.
С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей. Роль каждого участника группы была четко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации", - сообщили в КНБ.
Члены группы изготовили так называемые бутылкометы, иначе говоря, "коктейли Молотова", которые планировали бросать в сотрудников правоохранительных органов.
Также они организовали схрон, где хранили орудия для совершения преступлений: автомат Калашникова, нарезное ружье Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для "коктейлей Молотова", канистры с бензином и рации.
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.