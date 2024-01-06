Приговор экс-президенту аэропорта Алматы: стали известны подробности дела

Бывший президент аэропорта и начальник службы авиа-ГСМ признаны виновными в крупных хищениях на махинациях с топливом

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Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-президент международного аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов и начальник службы авиа-ГСМ Куаныш Тумышев - Экс-президент международного аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов и начальник службы авиа-ГСМ Куаныш Тумышев признаны виновными в присвоении и хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Турксибского районного суда Алматы.





Согласно материалам суда, Бекмухамбетов начиная с 2016 года разработал и реализовал схему хищения денежных средств, поступающих от авиаперевозчиков через ТОО "TA" за заправку воздушных судов. В реализацию преступного плана он втянул начальника службы авиа-ГСМ аэропорта Тумышева, который приходится ему дальним родственником.





При заправке воздушных судов авиакомпании "Международные авиалинии Украины" составлялись два разных расходных ордера по топливу. Один ордер с указанием фактического объема заправленного топлива передавался экипажу воздушного судна. По нему авиакомпания производила расчет с ТОО "TA". Второй ордер сотрудниками аэропорта составлялся с заниженным объемом заправленного топлива. В среднем на каждую заправку объем занижался на 5 тонн", - рассказали в суде.





Таким образом, авиакомпания перечисляла ТОО "ТА" денежные средства за фактически залитый объем авиатоплива, а ТОО в свою очередь оплачивала аэропорту за заниженный объем.





Разница в авиатопливе фиктивно списывалась, как якобы израсходованная на реактивные двигатели ветровых машин, выезжавших на продувку взлетно-посадочных полос и стоянки воздушных судов.





Денежные средства, остававшиеся на счетах ТОО из-за разницы в объемах авиатоплива, выводились и передавались Бекмухамбетову через его советника и водителя, не посвященных в указанную противоправную деятельность", - пояснили в суде.





Согласно заключению судебной экономической экспертизы ущерб от преступных махинаций в период с 2016 по 2018 годы составил свыше 1,2 млн долларов (411,6 млн тенге).





При этом уточняется, что подсудимые присвоили себе более 913 тысячи долларов США.





Приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет каждому, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и руководящих должностей в коммерческих организациях сроком на 10 лет. Также судом был удовлетворен гражданский иск с подсудимых, взыскан в солидарном порядке материальный ущерб в размере 913 165 долларов США или 417 891 698 тенге", - сказано в материалах суда.





Приговор в законную силу не вступил.