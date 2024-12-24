23.12.2024, 12:43 40791
Приговор за участие в деятельности террористических организаций вынесли двум казахстанцам
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности РК сообщает о завершении судебных процессов по расследованным уголовным делам в отношении двух граждан Казахстана, подозреваемых в терроризме.
В 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии.
В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций радикалы были обнаружены за рубежом, доставлены на родину и арестованы.
Один из них, житель Туркестанской области, признан виновным в участии в деятельности террористической группы. Второй, житель Атырау, осужден за совершение аналогичного преступления, а также за прохождение террористической подготовки за рубежом", - сообщили в КНБ.
Обоим фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания, приговоры вступили в законную силу.
Ранее деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии пресекли в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу. Один из радикалов готовил теракт.
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24.12.2024, 10:16 1356
Группа иностранцев совершила дерзкую кражу на 46 млн тенге из ломбарда в Астане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Задержана преступная группа иностранцев, совершившая дерзкую кражу из ломбарда в Астане, сообщает Polisia.kz.
В ходе расследования установлено, что группа из пяти мужчин заранее тщательно спланировала совершение преступления. Злоумышленники добыли ключи от ломбарда и дождались момента, когда сотрудница покинула помещение на обеденный перерыв. Воспользовавшись этой возможностью, они проникли внутрь и похитили 654 золотых изделия общей стоимостью 45 млн тенге, а также более полутора миллиона тенге наличными из кассы. После кражи преступники скрылись с места происшествия и покинули город, направившись в западный регион страны", - проинформировали в полиции.
Полицейские задержали подозреваемых во дворе одного из домов в Уральске, где они пытались арендовать жилье. Выяснилось, что задержанные являются гражданами другого государства. На данный момент они находятся под стражей, по данному факту проводится досудебное расследование.
23.12.2024, 20:13 26816
В Алматинской области задержали сбежавшего из-под стражи преступника
По факту побега проводится досудебное расследование
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Конаев. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области задержали гражданина Аубакри К.Е., 1996 года рождения, который 4 декабря совершил побег из автотранспорта конвоирования, сообщает ДП Алматы.
В полиции сообщили, что осужденный за кражу чужого имущества задержан при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Алматы на территории Алматинской области. В настоящее время по факту побега проводится досудебное расследование.
23.12.2024, 09:47 46556
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Фото: скриншот из видео
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Подозреваемая в период с 2005 по 2007 годы, работая бухгалтером в строительной компании в городе Алматы, осуществляла прием денег от участников долевого строительства, выписывала не отраженные в бухгалтерском учете подложные квитанции к приходным кассовым ордерам по объекту незавершенного строительства жилого комплекса. В результате ее действий и других соучастников преступления пострадали более 80 жителей Алматы, которым причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что один из соучастников подозреваемой был осужден, а она после совершения преступления скрылась, поэтому ее объявили в международный розыск.
В декабре прошлого года разыскиваемая задержана в Краснодарском крае Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована в Казахстан. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор", - отметили в Генпрокуратуре.
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
22.12.2024, 15:10 89976
Житель Жамбылской области перевозил в своем авто более 266 кг наркотиков
Фото: ДП Карагандинской области
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Караганда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Наркокурьера, перевозившего 13 мешком марихуаны, задержали в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
На трассе Караганда - Астана сотрудники полиции Карагандинской области остановили Audi A6, за рулем находился 38-летний житель Жамбылской области. В салоне также находился попутчик, проживающий в том же регионе. Во время осмотра автомобиля на заднем сиденье и в багажнике полицейские обнаружили и изъяли 13 мешков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной общим весом более 266 кг.
Возбуждено уголовное дело. По согласованию с прокуратурой в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
Ранее сообщалось, что более тысячи наркозакладчиков могут получить право на условно-досрочное освобождение в Казахстане.
21.12.2024, 18:52 131346
Туши животных и мешки с рогами сайги: жителей Кызылординской области задержали по подозрению в незаконной охоте
Начато досудебное расследование
Фото: instagram/qazaqormany
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Кызылорда. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Кармакшинском районе Кызылординской области по подозрению в незаконной охоте задержали местных жителей на двух внедорожника, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
В ходе проверки автомобилей было обнаружены 32 туши животных и 12 мешков с рогами сайгаков", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК (Незаконная охота).
Следственные действия продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Ранее, в конце сентября, полицейские изъяли более 300 рогов сайги и оружие у пастухов в Актюбинской области, а спустя 2 недели во внедорожнике, которым управлял 24-летний житель Актобе, был найден пакет, в котором находился 71 рог сайгака.
21.12.2024, 17:26 134456
Свыше шести килограммов мефедрона: нарколаборатория ликвидирована в Жетысуской области
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Ескельдинском районе Жетысуской области, сообщает Polisia.kz.
Два иностранца прибыли в Казахстан по указанию своего куратора для организации незаконного производства. В ходе обыска найдены оборудование для изготовления наркотиков, более 6,4 килограмма мефедрона и 200-литровый реактор с остатками прекурсоров для дальнейшего производства", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что иностранцы и их сообщник взяты под стражу. Кроме того, продолжаются мероприятия по выявлению соучастников.
Ранее в Костанайской области ликвидировали нарколабораторию.
21.12.2024, 16:00 137426
В Алматы нашли тело мужчины внутри опоры ЛЭП
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Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы нашли тело мужчины, повешенного внутри опоры линии электропередачи, передает корреспондент агентства.
По информации инстаграм-паблика krisp_almaty, тело было найдено в микрорайоне Мәдениет. Также сообщалось, что у погибшего были связаны руки.
В пресс-службе департамента полиции города Алматы прокомментировали информацию.
По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельство и мотив устанавливаются", - сообщили в ДП.
Ранее тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы.
21.12.2024, 12:30 142061
Самолет пытались провезти на грузовике через границу Казахстана
На перевозившего самолет без необходимых документов мужчину наложен штраф
Фото: КГД
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Павлодар. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет АН-2Т пытались провезти на грузовике через пропускной пункт "Амангельды" в Павлодарской области на границе с Россией, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
В ходе досмотра транспортного средства марки "МАЗ 54323" на автомобильном пункте пропуска "Амангельды" установлен факт перевозки самолета АН-2Т, вес которого составлял 3 тонны 600 килограммов (...) Самолет был приобретен гражданином М. на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у гражданина М. отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров", - сообщил руководитель отдела экспортного контроля ДГД региона Максут Кантарбаев.
Подчеркивается, что материалы в отношении перевозившего самолет без необходимых документов мужчины были направлены в суд.
Постановлением Иртышского районного суда Павлодарской области гражданин М. признан виновным, наложен административный штраф в размере более 55 тысяч тенге", - добавили в КГД.
Ранее сообщалось, что контрабанду на десятки миллионов тенге предотвратили на нескольких погранпостах в Казахстане.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?