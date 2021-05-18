Прокурор запросил виновным в деле по строительству LRT в Нур-Султане до 11 лет лишения свободы

Судья Кажымухан Мекемтас объявил о начале прений, прокурор Диас Янгалышов запросил сроки для подсудимых, пишет Zakon.kz. В начале своей речи Янгалышов сообщил, что у двух подсудимых, Аманжолова и Нурпеисова, есть отягчающие обстоятельства - особо активная роль в совершении преступления и нарушение присяги.
Бывшему начальнику управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашиду Аманжолову прокурор запросил 11 лет лишения свободы с запретом занимать должности на госслужбе, отбывать наказание назначить в колонии максимальной безопасности.
Бывшему депутату и секретарю маслихата Нур-Султана Жанату Нурпеисову запросили 9 лет с конфискацией имущества с запретом занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, в Нацбанке и его ведомствах, в квазигосударственных организациях сроком на 5 лет. Отбытие наказание назначить в колонии средней безопасности. Лишить ордена "Курмет".
Экс-председателю правления АО Astana Innovations Талгату Ашиму запросили 11 лет в колонии средней безопасности.
Сотрудникам предприятий, которые сотрудничали с "Астана LRT", запросили от 7 до 11 лет лишения свободы.
Улугбеку Ачилову назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание в колонии средней безопасности.
Тимуру Касабаеву запросили 8 лет в колонии средней безопасности.
Дулату Мусенову 7 лет с конфискацией имущества в колонии средней безопасности.
Даурену Абдыхамитову 11 лет с конфискацией имущества в колонии средней безопасности.
Прокурор Янгалышов попросил удовлетворить в долевом порядке гражданский иск ТОО "Астана LRT" в части возмещения имущественного вреда в размере 5 млрд тенге, а также взыскать с подсудимых процессуальные издержки в сумме 4млн тенге.
Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.
Еще двое подозреваемых находятся в розыске по линии Интерпола. Их зовут Талгат Ардан и Канат Султанбеков. Первый был главой "Астана LRT", второй - заместителем акима столицы.
Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.
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