Пропавший неделю назад в Атырауской области фермер найден убитым

Атырау. 4 сентября. Kazakhstan Today - Пропавший неделю назад в Атырауской области фермер найден мертвым, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 6 сентября житель Жылыойского района, 47-летний фермер, отправился на поиски пропавшего табуна лошадей и пропал без вести. По данному факту была создана следственно-оперативная группа.

В ходе поиска фермера сотрудники полиции, ЧС и волонтеры прочесали местность по маршруту передвижения пропавшего.

В результате розыскных мероприятий рано утром 14 сентября в 100 километрах от города Кульсары Жылыойского района в яме на глубине 15-20 метров полицейские нашли тело пропавшего", - сообщили в пресс-службе.

В полиции также уточнили, что по подозрению в убийстве фермера задержан ранее судимый житель Кульсары, 1982 года рождения. Проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство), в ходе которого будут установлены мотивы преступления.

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