Пьяный житель столицы избил подростка в Кокшетау

КОКШЕТАУ. 24 ИЮНЯ - Житель Нур-Султана в состоянии алкогольного опьянения избил на улице в Кокшетау 14-летнего подростка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
21 июня в дежурную часть УП города Кокшетау поступило телефонное сообщение местной жительницы, сообщившей о хулиганстве. На место происшествия незамедлительно прибыл участковый инспектор и сотрудники батальона патрульной полиции.
Полиция установила, что житель города Нур-Султана 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения 14-летнему подростку, находившемуся на улице в компании ровесников.
Полицейские задержали злоумышленника и передали его следственно-оперативной группе.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Хулиганство". Назначена судебно-медицинская экспертиза, информирует Polisia.kz.