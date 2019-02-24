Пять лет проведет в колонии мошенник, представлявшийся сотрудником прокуратуры в Алматинской области

Талдыкорган. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области вынесен приговор в отношении 26-летнего жителя Алматы, который обманул трех человек на 23 млн тенге, выдавая себя за работника прокуратуры, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Алматинской областной полиции, мужчина более года числился в розыске по подозрению в совершении ряда мошенничеств и был задержан в сентябре 2018 года. Причиненный потерпевшим ущерб составил около 23 миллионов тенге.

Согласно материалам расследования, подсудимый Алишер Калмакамбетов, 1993 года рождения, выдавая себя за работника прокуратуры, обещал потерпевшим содействие в освобождении от уголовной ответственности их родных. Установлено, что в 2017 году он неоднократно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием. В качестве потерпевших в материалах следствия выступали трое местных жителей региона. В ходе судебного процесса подсудимый признал свою вину", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Приговором Талдыкорганского городского суда подсудимый признан виновным по статье УК РК "Мошенничество в особо крупном размере". Он приговорен к пяти годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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