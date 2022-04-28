Участников Q-pop группы MadMan приговорили к длительным срокам лишения свободы за торговлю наркотиками

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В начале сентября 2020 года Х. создал преступную группу, куда вошли шесть человек. Все они принимали участие в ее деятельности в целях незаконного изготовления аналога психотропного вещества мефедрона и хранения наркотического средства - гашиша для последующего сбыта", - сообщили в пресс-службе суда.
Руководитель преступной группы занимался приобретением компонентов для производства мефедрона и вел переговоры с покупателями. Другие участники изготавливали психотропное вещество в подвале коттеджа в Алматы, оборудованного под лабораторию. Там же они расфасовывали на дозы, а информацию о стоимости размещали на специально созданных сайте и чатах, рассказали в суде.
Приговором суда Х. приговорен к 17 годам лишения свободы.
Остальные участники признаны виновными в незаконном изготовлении, хранении аналога психотропного вещества в целях сбыта в особо крупном размере, в участии в организованной преступной группе, хранении наркотического средства в крупном размере в целях сбыта в составе организованной группы посредством использования электронных информационных ресурсов", - заявили в суде.
По его информации, члены музыкальной группы получили от 15 до 16 лет лишения свободы.
В качестве смягчающих обстоятельств суд признал молодой возраст подозреваемых и отсутствие прежних судимостей, а у подсудимого С. - частичное признание вины.
Приговор не вступил в законную силу.