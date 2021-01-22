СМИ: QAZAQ Banki задолжал Казаэронавигации 17,5 млрд тенге из-за злоупотребления руководства в распоряжении финансами

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - В декабре прошлого года в РГП "Казаэронавигация" пришел запрос из Главной транспортной прокуратуры, где среди прочего запрашивалась информация о погашении задолженности коллекторским агентством "Служба взыскания долгов" перед РГП "Казаэронавигация", передает Kazakhstan Today со ссылкой на издание Politic.kz.

Установлены факты неэффективного распоряжения финансами с признаками злоупотребления полномочиями должностными лицами РГП при взыскании сумм, находящихся в АО "Qаzаq Banki", - говорится в справке, составленной по итогам прокурорской проверки.

В частности, согласно определению специализированного межрайонного экономического суда города Алматы, установлена задолженность АО "QAZAQ Banki" перед РГП "Казаэронавигация", в размере 17 578 793 447,31 тенге.

Согласно сведениям должностных лиц РГП в рамках исполнения судебного акта АО "Qazaq Banki" осуществило выплаты путем передачи жилого имущества на сумму 3 821 472 000 тенге (33 квартиры в ЖК "Самал Тауэрс" на сумму 2 394 096 000 тенге и 55 квартир в ЖК "Радужный берег" на сумму 1 427 376 000 тенге в Алматы). Также осуществлен перевод АО "QAZAQ Banki" на текущий счет РГП в АО "Capital Bank" суммы на 3 465 720 071 тенге. В дальнейшем, сумма задолженности в размере 9 302 433 351 тенге переведена АО "QAZAQ Banki" на счет ТОО "Коллекторское агентство "Служба взыскания долгов" согласно трехстороннему соглашению об уступке права требования.

Заключенное соглашение для РГП является кабальным, ввиду необоснованности, так как судебным актом в пользу РГП взыскана указанная сумма, которая на основании исполнительного листа позволила бы взыскать денежные средства.

Однако должностными лицами РГП принято решение о переуступке права требования, путем перечисления указанной суммы на счет третьей компании в лице ТОО "Коллекторское агентство "Служба взыскания долгов" с дальнейшей ежеквартальной выплатой РГП указанным ТОО, тем самым оказав неправомерное предпочтение и финансовые блага юридическому лицу", - говорится в приведенной документации.

Согласно данным издания, сведения о задолженности коллекторов перед РГП "Казаэронавигация" имеются также в аудиторском отчете ТОО "Эрнст энд Янг" по финансовой отчетности РГП "Казаэронавигация" за 2019 год, опубликованной на сайте Депозитария финансовой отчетности.

В рамках гражданского дела по иску РГП "Казаэронавигация" к АО "Qazaq Banki" о взыскании суммы задолженности было заключено мировое соглашение, согласно которому АО "Qazaq Banki" обязуется возместить задолженность перед предприятием в размере 3 233 945 тысяч тенге. В соответствии с решением суда Республики Казахстан от 24 октября 2018 года ликвидационной комиссией проводится принудительная ликвидация АО "Qazaq Banki". РГП "Казаэронавигация" стоит в 6, 7 и 8 очередности реестра требований кредиторов, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2018 года был начислен резерв по сомнительной задолженности в размере 3.233.945 тысяч тенге.

Согласно решению суда от 28 мая 2019 года, дополнительная задолженность АО "Qazaq Banki" перед предприятием составила 518 921 тысячу тенге. По состоянию на 31 декабря 2019 года начисленный резерв по ожидаемым кредитным убыткам по задолженности АО "Qazaq Banki" составил 3 755 768 тысяч тенге. Также, согласно мировому соглашению, 25 августа 2018 года было заключено соглашение об уступке права требования между Предприятием, АО "Qazaq Banki" и ТОО "Коллекторское агентство "Служба взыскания долгов" (далее - "Коллекторское агентство"). Согласно данному соглашению, предприятие передает право требования Коллекторскому агентству, задолженности в размере 9.302.434 тысяч тенге. В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, Предприятие получило 2 377 132 тысячи тенге от "Коллекторского агентства".

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов задолженность от "Коллекторского агентства" составляет 6 925 302 тысячи тенге. По состоянию на 31 декабря 2019 года предприятие начислило резерв по сомнительной задолженности по "Коллекторскому агентству" в размере 6 925 302 тысячи тенге", - говорится в аудиторской документации.

Таким образом, "РГП "Казаэронавигация" по состоянию на 31 декабря 2019 года так и не получило от "Коллекторского агентства" долг в размере около 7 млрд тенге".

Авторы материала также отмечают, что в их распоряжении "имеется еще один любопытный документ - это генеральное соглашение от 16 октября 2018 года, по которому был составлен график погашения "Коллекторским агентством" задолженности перед РГП "Казаэронавигация" на сумму 6 925 302 тысячи тенге до конца декабря 2019 года. Однако указанная сумма не поступила на счета предприятия как в декабре 2019 года, так и, по всей видимости, в 2020 году".

Между тем указанным генеральным соглашением предусмотрена пеня за просрочку оплаты задолженности в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. В течение двух лет эта сумма росла как на дрожжах, и на конец декабря 2020 года составляет около 3,64 млрд тенге, то есть еще половину основного долга. Тем самым общий размер задолженности составляет уже больше 10,5 млрд тенге", - сказано в сообщении.

Каким образом с этого небольшого коллекторского агентства "Служба взыскания долгов" будет взыскана огромная сумма долга "не знает даже по всей видимости руководство РГП. Пока оно ограничилось одним письмом в адрес коллекторов с требованием погасить основной долг, не указывая при этом сумму пени".

Однако учитывая тот факт, что РГП "Казаэронавигация" уже с 2019 года только по сумме основного долга начисляет резерв по сомнительной задолженности, фактически руководство и бухгалтерия РГП признает, что их получение маловероятно, а взыскание пени вообще является фантастикой. При этом, согласно банку судебных актов, нет информации о том, подало ли РГП "Казаэронавигация" в суд и взыскало ли с ТОО "Коллекторское агентство "Служба взыскания долгов" указанные денежные средства. Известно, что данная коллекторская организация предлагает своим клиентам в качестве погашения долга имущество, зачастую неликвидное. Так, кредиторам предлагается гостиница, находящаяся в Алматы. При этом за ней тянется шлейф обременений, состоящий из арестов и залогов. Как государственное предприятие может принять гостиницу с такими обременениями, непонятно. Тем более что по закону на это все требуется согласие уполномоченного органа по государственному имуществу и приватизации. Нетрудно догадаться, что оценка такого имущества может быть явно завышенной. Коллекторы умеют это делать", - говорится в материале Politic.kz.

Таким образом, пишет издание, "как показало время, главная транспортная прокуратура в своей справке фактически была права и большая часть денежных средств не возвращена государству".

Исходя из аудиторского отчета, РГП "Казаэронавигация" признало данную задолженность сомнительной и начислило резерв (убытки). Выходит, что действия руководства РГП "Казаэронавигация" привели к крупному ущербу, в связи с чем просим Генеральную прокуратуру Республики Казахстан обратить на данный факт пристальное внимание. В особенности в свете того, что, по некоторым данным, руководство предприятия в настоящее время очень нуждается в средствах и якобы предпринимает попытки получения заемных средств, в том числе из зарубежных финансовых институтов", - заключило издание.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства