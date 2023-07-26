Работник крестьянского хозяйства получил восемь лет тюрьмы за убийство акима

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Актобе. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области к восьми голам лишения свободы приговорен работник местного крестьянского хозяйства за убийство главы Карабулакского сельского округа.





Преступление случилось в декабре прошлого года. Во время конфликта работник хозяйства ударил ножом в живот главу Карабулакского сельского округа, ранение оказалось смертельным, сообщает издание "Диапазон"





Мужчину судили по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подсудимый согласился с предъявляемым обвинением и раскаялся в преступлении, отметили в суде.





Суд приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда Алгинского района. Также сообщается, что осужденный выплатил семье погибшего 25 миллионов тенге за моральный ущерб.





Приговор в законную силу пока не вступил.