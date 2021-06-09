Должностных лиц резервата "Семей орманы" подозревают во взяточничестве

СЕМЕЙ. 8 ИЮНЯ - Агентство РК по противодействию коррупции проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" по факту взяточничества, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Расследование продолжается, размер ущерба устанавливается. Другие сведения в интересах следствия разглашению не подлежат. Окончательный вердикт с определением степени виновности будет вынесен судом", - сообщает Агентство РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционная служба проводит анализ причин и условий, способствовавших совершению преступления, по результатам которого будут выработаны рекомендации нормативного и организационного плана, устраняющие коррупционные риски для незаконного обогащения должностных лиц, отметили в ведомстве.

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