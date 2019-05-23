Раскрыта мошенническая структура по незаконному изготовлению дубликатов автомобильных номерных знаков

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - МВД РК раскрыло мошенническую структуру по незаконному изготовлению дубликатов автомобильных номерных знаков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил советник министра - официальный представитель Министерства внутренних дел Нурдильда Ораз, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции была раскрыта мошенническая структура по незаконному изготовлению и реализации дубликатов автомобильных номерных знаков, в том числе номеров повышенного спроса.

Сотрудниками полиции в социальных сетях были установлены аккаунты, на которые принимались заказы на изготовление дубликатов государственных номерных знаков. Также был установлен владелец абонентских номеров. Им оказался гражданин Российской Федерации, проживающий городе Нур-Султан.

"Он на сотовый телефон принимал заказы и направлял их своему подельнику в город Омск РФ, где и изготавливались фальшивые автомобильные номерные знаки. В ходе обыска в одном из складов ТОО в Нур-Султане было обнаружено несколько готовых для реализации дубликатов автомобильных номерных знаков", - сообщил представитель ведомства.

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