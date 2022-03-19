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Распространявшая порнографию в интернете ОПГ ликвидирована в Казахстане

18.03.2022, 11:59 17091
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 18 МАРТА - В Казахстане ликвидирована преступная группировка, занимавшаяся распространением порнографии через интернет, сообщил заместитель начальника департамента полиции города Шымкента Арман Бейсенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, в ходе мониторинга социальных сетей в июле прошлого года оперативники выявили порностудию, которая транслировала в режиме онлайн.
 

В течение полугода проводили все необходимые розыскные мероприятия и вышли на жителей городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента, среди которых пятеро граждан Кыргызстана и шестеро - Казахстана. Их задержание мы производили на съемных квартирах в трех мегаполисах. Всего на сегодняшний день судом взяты под стражу 11 человек", - рассказал Арман Бейсенбаев. 

 
По его словам, у них изъяты деньги в сумме около 44 тысяч долларов США, две Toyota Camry-70 и один Lexus GX 460. 

В данное время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование пока по двум статьям УК РК: "Организация и руководство организованной преступной группой" и "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера".
 
Сообщается, что организовал и руководил этой преступной группой гражданин Кыргызстана, у него и его сограждан при обыске полицейские также изъяли наркотики.
 

Каждый член ОПГ выполнял свою роль. Установлено, что действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съемных квартирах. Работали там порядка свыше 50 девушек, среди которых две несовершеннолетние. Многие из них употребляют наркотики. Аудиторию этой веб-порностудии составляли в основном иностранные граждане, которые оплачивали услуги валютой. Хочу заметить, что это первый случай выявления порностудии в Казахстане, работавшей в режиме реального времени. Нами сегодня не исключается вероятность того, что эта организованная преступная группа имеет транснациональный характер. Сейчас досудебное расследование продолжается", - заключил Бейсенбаев.

 

новости по теме

Апелляционный суд вынес решение по делу Елжана Биртанова

18.03.2022, 20:11 8951
Апелляционный суд вынес решение по делу Елжана Биртанова
Фото: yvision.kz
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Апелляционный суд Нур-Султана вынес решение по жалобе Генеральной прокуратуры о возврате уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Елжана Биратнов в прокуратуру, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
18 марта судебная коллегия по уголовным делам суда Нур-Султана рассмотрев ходатайства прокурора и частные жалобы защитников в интересах Елжана Биртанова, признала их необоснованными, оставив без изменения постановление районного суда №2 Сарыаркинского района от 28 января 2022 года о возврате уголовного дела в отношении Биртанова и Абишева прокурору для устранения существенных нарушений уголовного-процессуального законодательства, препятствующих назначению судебного разбирательства, сообщает пресс-служба суда Нур-Султана.
 
Постановление вступило в законную силу.
 
18 ноября 2021 года следственный суд Нур-Султана рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова на решение о продлении его домашнего ареста.
 
Напомним, Экс-министра здравоохранения и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге. 
 
Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей. 
 

В Алматы задержали подозреваемых в дерзком налете на частный дом

18.03.2022, 16:35 11376
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - Дерзкое разбойное нападение произошло на один из домов по улице Кайсенова Медеуского района Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, нападавшие действовали по заранее разработанному плану. Им было известно, что в доме проживает одинокая женщина.
 

Роли фигурантов были четко распределены: двое реализовали преступный умысел, еще один - остался у ворот, бдить обстановку. Хозяйку дома злоумышленники избили. Они забрали с собой ювелирные изделия на сумму свыше 2 миллионов тенге", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев. 

 
По данным полиции, разбойное нападение раскрыто. Задержаны двое из трех подозреваемых. 
 

37-летний гражданин Ж., а также 25-летний гражданин Ц. взяты под стражу. К слову, они оба ранее уже отбывали наказание за кражи чужого имущества", - сообщил Даурен Утебаев. 

 
По признанию задержанных, они несколько дней наблюдали за домом, прежде чем совершить нападение.
 

В зарубежной посылке обнаружен килограмм синтетических наркотиков

18.03.2022, 13:35 14831
В зарубежной посылке обнаружен килограмм синтетических наркотиков
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 18 МАРТА - В зарубежной посылке, пришедшей на имя жителя Актобе, полицейские обнаружили килограмм синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, сотрудниками транспортной полиции в январе был задержан актюбинец, который занимался изготовлением в съемной квартире синтетических наркотиков и их распространением. Из незаконного оборота был изъят почти 1 килограмм синтетического наркотика "Альфа-PVP" (скорость). По данному факту в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей".
 

Несмотря на то что мужчина был помещен в следственный изолятор, транспортная полиция продолжила проведение оперативных мероприятий и выявила почтовую посылку, прибывшую на имя задержанного из-за рубежа, где был обнаружен килограмм синтетической "скорости", - говорится в материале Polisia.kz.


 
По данному факту начато досудебное производство по статье 297 УК Республики Казахстан (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). В рамках уголовного дела при содействии органов внутренних дел соседних стран будут приняты меры по установлению отправителя и других причастных лиц.
 

В Алматы изъята очередная партия похищенного во время январских событий оружия

18.03.2022, 12:51 15481
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - Изъята очередная партия оружия, похищенного во время январских событий в городе Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам начальника департамента полиции на транспорте Онала Бекиева, 21-летний алматинец после январских событий вместе со своим знакомым спрятал в подвале заброшенного здания в Турксибском районе две единицы огнестрельного оружия.

 

При проверке установлено, что данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж", - отметил Онал Бекиев.

 
По его словам, оружие изъято в рамках досудебного расследования. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения других причастных лиц.
 

На сегодняшний день транспортными полицейскими установлены и задержаны восемь лиц, причастных к хищениям оружия во время январских событий. У подозреваемых лиц были изъяты 60 единиц, в том числе пневматическое оружие - 23, охотничье ружье - 16, нож - 14, нарезной карабин - 7, патроны - 120 единиц и одна светошумовая граната", - проинформировали в пресс-службе.


Ранее глава МВД РК сообщил, что после январских событий в незаконном обороте остается большое количество оружия. 


 

Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву продлили арест

18.03.2022, 12:41 16266
Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву продлили арест
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу Дикий Арман, продлили срок ареста до 7 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Генеральной прокуратуре РК подтвердили продление ареста Армана Джумагельдиева до 7 апреля, информирует телеканал "Хабар 24".
 
В настоящее время криминальный авторитет проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.

7 февраля 2022 года стало известно, что Дикий Арман задержан полицией за похищение 24 мирных граждан. 
 

В Костанае экс-полицейский получил тюремный срок за убийство

18.03.2022, 11:00 18021
В Костанае экс-полицейский получил тюремный срок за убийство
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 18 МАРТА - В Костанае бывшему полицейскому вынесен приговор за убийство стоматолога, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области вынесен приговор в отношении Руслана Клышева", - сообщает alau.kz.

 
По информации издания, ему назначено девять лет с отбыванием в колонии с максимальным режимом безопасности.
 
Согласно материалам, конфликт между бывшим полицейским Русланом Клышевым и стоматологом Ермеком Омаровым произошел в прошлом году в ночь с 7 на 8 марта. 
 

Перепалка развернулась в чате, а продолжилась недалеко от дома Руслана Клышева, который выстрелил в Ермека Омарова из ружья. Омаров погиб", - уточняет издание.

 

В Актау живодер устроил сафари на собак

18.03.2022, 10:37 18561
АКТАУ. 18 МАРТА - Жители Актау сняли на видео живодера, который, по их словам, вначале бросал камни в собак, затем сел в иномарку и начал намеренно пытаться сбить их автомобилем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видео, на кадрах которого видно, как водитель иномарки намеренно маневрировал для наезда на собаку.
 
Инцидент произошел 17 марта, примерно в 16:30 на набережной 1 микрорайона.

 

Надеемся, что его привлекут по всем административным статьям. Этот мужчина приехал, вышел из машины и начал кидать камни в собак, затем сел обратно в машину и начал намеренно их давить. После того, как он увидел, что мы его снимаем на видео, начал нас посылать и выражаться нецензурной бранью", - рассказали очевидцы.

 
По информации издания, сотрудники патрульной полиции установили личность нарушителя, он привлечен к ответственности. 

Ранее в Акмолинской области сельчанин зарезал соседскую собаку.

Напомним, с 1 марта в стране действует закон об ответственном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. 
 

Житель ВКО хранил в тайнике целый арсенал оружия

17.03.2022, 20:25 29886
Житель ВКО хранил в тайнике целый арсенал оружия
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 17 МАРТА - В рамках проведения ОПМ "Правопорядок" полицейские ВКО во взаимодействии с региональным ДУИС, в одном из гаражей Усть-Каменогорска обнаружили арсенал оружия, который был спрятан в тайнике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
При обыске было изъято: боевой пистолет ТТ, калибра 7, 62 мм. У этого же пистолета дополнительно имелся самодельный сменный ствол для стрельбы из 9 мм патронов; обрез гладкоствольного ружья ИЖ-18; 450 боевых патронов, различного калибра, в том числе 5.45, 7.62 и 9 мм, сообщает Polisia.kz
 
Согласно криминалистическому исследованию, все изъятое оружие находится в исправном, боевом состоянии и полностью пригодно для стрельбы. 
 

По данному факту в отношении 47-летнего мужчины начато досудебное расследование по статье 287 ч.3 УК РК, санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящее время устанавливается, для каких целей горожанин хранил оружие и не использовалось ли оно ранее при совершении преступлений", - рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

 

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