Антикор расследует факт взятки за признание аварийным стадиона в Нур-Султане

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АЛМАТЫ. 5 ИЮЛЯ - В районном суде № 2 Медеуского района города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова по факту хищения вверенного имущества в особо крупном размере, сообщили
в Алматинском городском суде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Судом установлено, что "в марте 2021 года Абдыгаппаров, являясь заместителем директора по коммерческим вопросам ТОО "AV-Construction", которое занимается строительством, реализацией квартир и жилых домов (вилл), расположенных в ЖК "Esentai city", будучи материально-ответственным и доверенным лицом компании, составил с клиентом предварительный договор купли-продажи на покупку недвижимого имущества в виде жилого дома (виллы) с земельным участком, расположенного в ЖК "Esentai city".
Далее по вышеуказанному договору представитель покупателя передал Абдыгаппарову часть суммы в размере $2 млн за покупку жилого дома (виллы), из которых он передал руководству компании лишь $1 млн, а оставшуюся часть денежных средств в размере $1 млн присвоил себе преступным путем. В суде достоверно установлено, что преступными действиями подсудимого ТОО "AV-Construction" причинен материальный ущерб в размере 418 640 000 тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в судебном заседании подсудимый не признал свою вину по предъявленному обвинению. Прокурор в прениях просил суд признать Абдыгаппарова виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Представитель потерпевшего ТОО "AV-Construction" просил суд признать подсудимого виновным.
Приговором суда Абдыгаппаров признан виновным в хищении вверенного имущества в особо крупном размере, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на 5 лет.
Иск представителя гражданского лица удовлетворен в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.