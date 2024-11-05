04.11.2024, 11:06 28436
Рекламировали наркотики: 18 Telegram-каналов заблокировали в Шымкенте
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пропаганду наркотиков в соцсетях выявила прокуратура Шымкента.
В ходе мониторинга социальных сетей были выявлены Telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории города", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что 18 Telegram-каналов с рекламой наркотиков были заблокированы с помощью системы "Кибернадзор".
Ранее в Алматы прокуратура заблокировала 16 Telegram-каналов, в которых продавали наркотики и предлагали работу "закладчика". В Карагандинской области выявлено около 100 таких каналов.
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04.11.2024, 18:01 17131
Главу Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана осудили на пять лет за коррупцию
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главу Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан осудили на пять лет лишения свободы за коррупцию, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к 5 годам лишения свободы председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Дербисов Н. и начальник ДЧС Шымкента Жаксибаев М., к 9 годам лишения свободы начальник ДЧС области Жетісу Избасаров Б.", - проинформировали в агентстве.
Подчеркивается, что они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности.
Также Избасаров Б. осужден за превышение власти, выразившееся в незаконном начислении себе подъемных в сумме 1,7 млн тенге. Указанные лица также лишены прав занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Приговор суда не вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в июле стало известно, что председатель Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по городу Шымкенту и области Жетісу подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечение своевременной оплаты по ним. Суммы взяток варьировались от 100 тысяч до 4 млн тенге. Вместо задержанных, назначены временные руководители департаментов МЧС.
Позже главу комитета противопожарной службы и двух начальников ДЧС арестовали.
04.11.2024, 17:23 18376
В Жамбылской области задержали укравших ограждения с могил вандалов
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области сотрудники полиции задержали укравших ограждения с могил вандалов, сообщает Polisia.kz.
В районе Рыскулова двое мужчин были задержаны при попытке кражи металлических ограждений на кладбище. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РК "Покушение на преступление" и "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемые - 33-летний житель Жамбылского района и 34-летний житель Байзакского района", - проинформировали в полиции.
Кроме того, в ходе следствия установлена причастность подозреваемых к краже ограждений с могил в Таласском районе.
В настоящее время выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается", - добавили в полиции.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны. Позже полиция установила личность подозреваемого в акте вандализма.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
04.11.2024, 10:05 30151
Ячейку экстремистов "Хизб-ут-Тахрир" ликвидировали в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Кентау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Законспирированную ячейку религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир" ликвидировали в городе Кентау Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.
В результате проведенных мер задержаны 10 членов ячейки. Во время обысков по местам их проживания изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства. В настоящее время ведется досудебное расследование по признакам пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что члены ячейки использовали интернет-ресурсы для получения и распространения лекций иностранных радикальных проповедников "Хизб-ут-Тахрир". Кроме того, отмечается, что лидер группы ранее уже был осужден за участие в деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации.
Ранее более двадцати участников конспиративной экстремистской ячейки задержаны в Шымкенте.
03.11.2024, 14:06 51051
Директор ТОО "Кезби" подозревается в хищении 321 млн тенге АО "Озенмунайгаз"
Фото: kezbi.su
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Актау. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Мангистауской области расследует уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество в особо крупном размере) в отношении исполнительного директора ТОО "Кезби", сообщили в пресс-службе АФМ.
Он подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО "Озенмунайгаз" для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге", - проинформировали в агентстве.
Сообщается, что в 2021 году ТОО "Кезби" заключило договоры с АО "Озенмунайгаз" на ремонтные работы по цене 65 тыс. тенге за бригаду в час.
Впоследствии с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тыс. тенге за бригаду в час. Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников", - сообщили в АФМ.
3 ноября 2024 года подозреваемый был задержан.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит", - добавили в агентстве.
02.11.2024, 09:59 80986
Жестокое издевательство над собакой в Актюбинской области попало на видео
Фото: depositphotos
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Актобе. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жестокое издевательство над собакой в Темирском районе Актюбинской области попало на видео, передает корреспондент агентства.
В Сети появились шокирующие кадры, на которых видно, как подросток держит собаку на поводке и наносит ей удары ножом.
В департамента полиции Актюбинской области прокомментировали информации.
Происшествие имело место в мае текущего года на территории Темирского района и было совершено учеником 9-го класса. Школьника вместе с родителями доставили в отдел полиции. В настоящее время полицией проводится проверка", - заявили в полиции.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Кроме того, происшествие будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при акимате района с участием его родителей.
Несовершеннолетний будет поставлен на учет. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Петропавловске в ухе собаки взорвали петарду. Две недели животное пытались спасти в Петропавловске и Екатеринбурге, но собака не выжила.
Житель Уральска выстрелил в собаку на детской площадке. По словам жителей, это не первый случай, когда в животных убивают из огнестрельного оружия. В Костанае неизвестные отравили собак в приюте для животных.
01.11.2024, 19:37 94726
Изнасилование девочки в Жамбылской области: задержан второй подозреваемый
Фото: Depositphotos
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Тараз. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, объявленного в розыск по подозрению в изнасиловании в отношении малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба ДП региона.
Его задержали в крестьянском хозяйстве в 60 километрах от Шуского района. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование.
Первый подозреваемый был задержан по горячим следам.
Совершение этого преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ранее уполномоченный по правам детей Казахстана Динара Закиева рассказала о подвергавшейся насилию со стороны родственников на протяжении шести лет 13-летней девочке в Жамбылской области.
01.11.2024, 17:18 97801
В Астане директора филиала нацкомпании приговорили к лишению свободы
Фото: pexels
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил к лишению свободы директора филиала национальной компании, сообщает пресс-служба суда.
Суд назначил А. наказание по части 4 пункта 3 статьи 361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями) в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
А., будучи директором филиала АО НК, устроил своего знакомого У. на должность инженера, хотя тот фактически не работал. По указанию А. в период с ноября 2019 года по июль 2023 года У. занимался сопровождением строительства его коттеджа. При этом заработная плата У. выплачивалась филиалом АО. В результате незаконных действий подсудимого АО был причинен особо крупный ущерб на сумму 21 066 027 тенге в виде зарплаты и других выплат, связанных с трудовой деятельностью", - добавили в пресс-службе.
По данным некоторых СМИ, речь идет о экс-директоре филиала АО НК "Казахстан темир жолы" Салмене Амрине.
Ранее Салмен Амрин записал открытое обращение к президенту, в котором рассказал о миллиардных потерях и коррупционных схемах руководства компании.
В своем видео он показал, в каком состоянии находятся вагоны пассажирских составов КТЖ, и сравнил их с современными поездами в Грузии или Узбекистане. По словам Амрина, Казахстан мог иметь такие же составы намного раньше, тем более что КТЖ поднимает цены на билеты, аргументируя это устаревшим парком пассажирских вагонов.
01.11.2024, 16:04 90021
Застройщик продал квартиры на 313 млн по фиктивным договорам в Атырауской области
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Атырау. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области директор строительной компании привлекал деньги дольщиков без разрешения местного исполнительного органа, сообщает областная прокуратура.
Директор ТОО "Андора Констракшн" в период с 2020 по 2023 годы, не получив разрешения местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков, путем составления фиктивных предварительных договоров продал 25 гражданам квартиры на сумму 313 млн тенге.
Суд признал его виновным в мошенничества в особо крупном размере и приговорен к 5 годам лишения свободы.
Также по аналогичным фактам осуждены директор ТОО "Nazik Group" и учредитель ЖСК "Атамекен Тұрын Үй", "Family Town", "Baisanat Residence".
Кроме того, в рамках прокурорского надзора в текущем году к административной ответственности привлечены 2 застройщика с наложением штрафа на сумму 1 млн тенге.
Напомним, в Астане выявили 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?