Руководство электросетевой компании Нур-Султана подозревается в хищении 50 млн тенге

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой города Нур-Султана начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Астана РЭК" (единственный акционер акимат города Нур-Султана) по факту хищения денежных средств компании путем мошенничества, передает Kazakhstan Today.

В результате проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий изобличены заместитель председателя правления акционерного общества (АО), а также его подчиненные - руководитель Сарыаркинского РЭК и руководитель сбыта АО, которые в период 2020 года похитили денежные средства АО на сумму свыше 50 млн тенге, путем снижения объема фактического потребления электроэнергии юридических лиц (торгово-развлекательных и бизнес-центров и других), списанного в виде потерь", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.





В ведомстве рассказали, что схема хищения выглядит следующим образом: из 100% подлежащих уплате в АО денежных средств за потребленную юридическими лицами электроэнергию 30% должностные лица АО присваивали в виде отката, 50% списывалось в виде потерь и лишь 20% фактически оплачивалось в АО.

Таким образом, АО недополучало 80% из начисленных сумм за потребленную юридическими лицами электроэнергию.

Заместитель председателя правления АО и руководитель сбыта АО в соответствии со статьей 128 УПК РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания департамента полиции Нур-Султана.

Предварительное следствие продолжается. Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в антикоррупционной службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства