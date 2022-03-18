Сбытчиков гашиша задержали во время спецоперации в Нур-Султане

Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - В Нур-Султане прошла спецоперация по задержанию лиц, занимающихся поставкой и сбытом наркотиков на территории столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Была задержана 44-летняя жительница столицы, у которой в ходе обыска по месту жительства обнаружен гашиш весом около 4 килограммов. Также были изъяты пластмассовые мерные ложки, электронные весы с наслоением наркотиков и несколько упаковок полиэтиленовых пакетов, приготовленных для дальнейшей расфасовки наркотиков. Подозреваемая намеревалась сбыть наркотические средства на территории столицы", - сообщает Polisia.kz.
По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемым грозит наказание до 12 лет лишения свободы.