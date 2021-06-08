Сдавший помещение под игорный бизнес арендодатель осуждён в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В Нур-Султане осуждён арендодатель, предоставлявший помещение под игровые автоматы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Факт нелегального игорного бизнеса выявили сотрудники департамента экономических расследований столицы, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.

Следствием установлено, что арендодатель магазина умышленно, действуя из корыстных побуждений, предоставил помещение для размещения незаконных игровых терминалов. Арендодатель магазина и организатор бизнеса осуждены", - сообщили в ведомстве.

АФМ сообщает, что арендодатели помещений также могут быть привлечены к уголовной ответственности за предоставление помещения для незаконных игр или автоматов по статье 307 УК РК.

Как можно избежать уголовной ответственности арендодателям? При сдаче в наём коммерческого помещения обязательно заключайте договор аренды. Сдавайте в аренду помещение или коммерческую площадь только для осуществления разрешенной законом деятельности. Если вы сдали помещение, а арендополучатель поставил нелегальные игровые автоматы либо организовал подпольное казино – немедленно известите органы по финансовому мониторингу. Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты Агентства либо сообщить по телефонам доверия: +7 (7172) 70-84-78", - сообщает АФМ.

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