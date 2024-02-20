Сельского акима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области

Чиновник лишен права управления авто на 7 лет

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Кокшетау. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении акима Викторовского сельского округа Р. за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, - Рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении акима Викторовского сельского округа Р. за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Зерендинского районного суда.





В суде Р. вину признал. Его вина также подтверждена протоколом об административном правонарушении; заключением медицинского освидетельствования, которое установило алкогольное опьянение легкой степени; объяснением самого Р. и признанием.





Постановлением суда на Р. наложено административное взыскание в виде ареста на 15 суток. Также он лишен права управления авто на 7 лет.





Постановление не вступило в законную силу.