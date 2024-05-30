Семейная поножовщина в Аксу: женщина получила три года ограничения свободы

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Павлодар. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вернувшись вечером 9 марта домой, житель Аксу застал сожительницу за приготовлением ужина. Внезапно мужчина схватил ее за волосы. Нецензурно выражаясь, потащил в коридор и несколько раз ударил по голове, сообщает - Вернувшись вечером 9 марта домой, житель Аксу застал сожительницу за приготовлением ужина. Внезапно мужчина схватил ее за волосы. Нецензурно выражаясь, потащил в коридор и несколько раз ударил по голове, сообщает Pavlodarnews.kz





У женщины в руке оставался кухонный нож. Улучив момент, подсудимая ударила сожителя в бок ножом. Увидев на себе кровь, мужчина забрал нож и сломал его.





Судебное разбирательство прошло в сокращенном порядке. Мужчина заявил, что претензий к подсудимой не имеет, и просил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.





Суд признал 41-летнюю жительницу Аксу виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по первой части статьи 106 УК РК и назначил наказание - ограничение свободы на три года.