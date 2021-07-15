Серию магазинных краж раскрыли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 ИЮЛЯ - Серию магазинных краж раскрыли полицейские Петропавловска, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В один день в полицию Петропавловска поступили два заявления о кражах из магазинов. Преступник "специализировался" на современных технологиях: в одном из магазинов он похитил дорогие жёсткие диски, затем украл наушники", - сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.

Сумма ущерба составила свыше 280 тыс. тенге.

Подозреваемого установили и задержали благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Петропавловска. Часть похищенного он успел сдать в ломбарды. В настоящее время полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям.

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