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Сестры работали закладчицами синтетических наркотиков в Нур-Султане

08.06.2021 6130
Сестры работали закладчицами синтетических наркотиков в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - В столице задержаны сестры-закладчицы синтетических наркотиков, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Нур-Султане в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий предотвращена деятельность преступной группы, занимающейся распространением синтетических наркотиков путем "закладок" на территории города, сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.
 
В частности, на проспекте Абылай-хана задержаны две сестры в возрасте 38 и 40 лет, прибывшие из Акмолинской области. При личном обыске у женщин изъято синтетическое наркотическое вещество "скорость" весом около 5 граммов. В ходе проведения обыска на съемной квартире по улице Кравцова изъяты весы и подготовленные к распространению "закладки" в количестве 15 штук с содержимым наркотическим веществом синтетического происхождения, а также более 90 разовых доз "синтетики". По данному факту возбуждено уголовное дело. 
 

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