Шесть казахстанских туристов незаконно пересекли госграницу Кыргызстана в горах

ТАЛДЫКОРГАН. 28 МАЯ - В отношении туристов заведено уголовное дело по статье "Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 2021 году Пограничной службой зафиксированы 6 незаконных пересечений государственной границы. Граждане в туристических целях осуществляли выход в Большое Алматинское ущелье через перевал Алматы. По пути к нему посещали озеро Алматы, находящееся в 300 метрах от государственной границы. Озеро географически расположено на территории Кыргызской Республики. Аналогичный факт нарушения зафиксирован и в 2022 году", - рассказали в пограничном управлении по Карасайскому району департамента ПС КНБ РК по Алматинской области.
В отношении туристов возбудили уголовное дело по статье УК РК "Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан".
В управлении уточнили, что туристы следовали по маршруту: проспект Дулати - экопост ГНПП "Иле-Алатау" - Большое Алматинское озеро - Космостанция - северо-западный склон пика Турист - ущелье Проходное - правый приток реки Алагир - река Проходная - широкая седловина перевала Проходной.
При этом отмечается, что на маршруте имеются информационные табло, на которых указано место прохождения границы, указательные столбы с надписями "Пограничная зона", кроме того, госграница РК обозначена пограничным знаком.