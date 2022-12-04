Схрон с оружием обнаружили в Алматинской области

Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу
Тараз. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области с 28 по 30 ноября изъято 12 единиц оружия и около 100 патронов различного калибра.
Среди изъятого оружия 2 мелкокалиберные винтовки ТОЗ-16 и ТОЗ-8, двуствольное нарезное охотничье ружье ИЖ-56 "Белка", 2 обреза и 7 гладкоствольных ружей, сообщает Polisia.kz
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Как сообщили в МВД, сотрудниками полиции на окраине города обнаружено самозарядное гладкоствольное ружье МР-153 калибра 12 мм без боеприпасов с механическим стиранием заводских номеров.
Кроме того, 29 ноября в крестьянском хозяйстве, расположенном в 10 км от села Буркитбаева Сарысуского района, в сарае обнаружены мелкокалиберная винтовка ТОЗ-16 калибра 5,6 мм, одноствольное охотничье ружье ИЖ-18Е калибра 12 мм, 19 патронов и 58 гильз такого же калибра.
В тот же день еще в одном крестьянском хозяйстве, расположенном в песковой зоне Жамбылского района, обнаружено одноствольное охотничье ружье ИЖ-18 ЕМ калибра 16 мм.
На все оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза. Всего с начало года полицейскими изъяты 673 единицы огнестрельного оружия, в том числе 131 автомат и 232 пистолета", - проинформировали в полиции.
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в регионе межэтнической ОПГ по сбыту героина.