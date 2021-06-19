Сигареты под видом томатной пасты и керамической плитки пытались провезти из Ирана в Казахстан

АКТАУ. 18 ИЮНЯ - В Мангистауской области пресечен факт контрабанды сигарет из Ирана на 1,7 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департаментом экономических расследований по Мангистауской области пресечена деятельность преступной группы, осуществившей экономическую контрабанду сигарет из Республики Иран на территорию Казахстана.

Следствием установлено, что под покровительством руководителя Таможенного поста "Морпорт" города Актау из Ирана незаконно перевезено 30 контейнеров сигарет под видом керамической плитки и томатной пасты. За содействие в незаконной контрабанде сигарет членами ОПГ было предложено денежное вознаграждение", - сообщает пресс-служба Агентства РК по финмониторингу.

По данным ведомства, таможенная стоимость изъятых сигарет составила свыше 1,7 млрд тенге, таможенные платежи и налоги - более 4,8 млн тенге.

Главный организатор и должностное лицо осуждены на 10 лет, три соучастника противоправной деятельности - на 5 лет", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также проинформировали, что ежегодно на черный рынок табачных изделий поступают десятки миллиардов сигарет.

К примеру, только за прошлый год в Казахстане выявлены факты незаконного ввоза более 7,9 млн пачек сигарет на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Контрабанда наносит серьезный ущерб обществу тем, что подрывает систему налогообложения табачных изделий и делает курение доступным для молодежи. Нередко доходы от контрабанды табачных изделий идут преступным и террористическим группам", - заключили в агентстве.

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