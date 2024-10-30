29.10.2024, 10:21 29726
Скрывшийся с 75 млн тенге подозреваемый в мошенничестве экстрадирован из Кыргызстана
Подозреваемый под предлогом поставки комплектующих для вентиляции и кондиционеров завладел денежными средствами предпринимателя на сумму свыше 75 млн тенге
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Алматы. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый в 2023 году в Алматы под предлогом поставки комплектующих для вентиляции и кондиционеров завладел денежными средствами предпринимателя на сумму свыше 75 млн тенге. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В мае текущего года он задержан в городе Бишкеке, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину", - проинформировали в Генпрокуратуре.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы.
За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
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29.10.2024, 19:44 15551
Незаконный промысел ценного рачка пресекли полицейские в СКО
Экспертиза оценила ущерб в 3 млн 712 тысяч тенге
Фото: Polisia.kz
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Петропавловск. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Двое петропавловцев 33 и 22 лет, а также 33-летний житель Кызылжарского района подозреваются в незаконной добыче цист (яиц) рачка artemia salina, сообщает Polisia.kz.
В результате оперативной разработки при координации прокуратуры их задержали сотрудники УБОП во взаимодействии с военнослужащими войсковой части 6637.
Незаконная добыча происходила на соленом озере Минкесер на территории Мамлютского района. На месте полицейские изъяли шесть мешков цист общим весом 460 кг. Экспертиза оценила ущерб, нанесенный государству, в 3 миллиона 712 тысяч тенге.
Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений в составе группы влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.
Ранее у жителя Атырау изъяли 70 кг осетровой рыбы.
29.10.2024, 17:23 18921
Двух организаторов нарколаборатории в области Жетысу приговорили к десяти годам тюрьмы
В ходе обыска был изъят 21 кг аналога психотропных веществ
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Талдыкорган. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщили в прокуратуре области.
Два казахстанца организовали нарколабораторию в арендованном частном доме в Текели. Кроме производства наркопреступники сами занимались сбытом.
В ходе обыска нарколаборатории был изъят 21 кг аналога психотропных веществ и лабораторное оборудование: электронные весы для расфасовки наркотиков, пакеты, фольга, изолента и др.
Приговором суда оба осуждены к 10 годам лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
29.10.2024, 16:29 20606
Студенты колледжа избили и нанесли ножевые ранения школьникам в Актобе - родители требуют наказать преступников
Фото: ugrapro
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Актобе. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе толпа студентов колледжа избила и нанесла ножевые ранения ученикам 11-го класса одной из школ города.
Матери пострадавших старшеклассников потребовали у прокуратуры объективного расследования дела. В полиции говорят, что все для этого делают.
По данным издания "Диапазон", 2 октября вечером школьники играли в футбол на спортплощадке школы № 23. К ним подошли студенты колледжа, спровоцировали конфликт и избили их, двух 11-классников ранили ножом.
Их было парней 15, они затеяли драку. На каждого школьника по 4 или пять человек напали, как мы позже узнали, это были студенты колледжа", - рассказала мать одного из пострадавших старшеклассников.
По ее словам другой школьник получил сотрясение мозга и повреждение позвоночника.
Трое пострадавших школьников, среди которых мой сын, лежали в больнице, у всех травмы. Были и другие избитые, но они не стали заявления писать. Там была видеокамера, она зафиксировала семерых нападавших, на деле же их там было человек 15. Спустя 19 дней не было опознания и очной ставки, мы возмущены, что следствие тянется так медленно. Из семерых, которые попали на видео, только двоих обвинили в хулиганстве, остальные на свободе", - возмутилась женщина.
Родители трех избитых школьников 21 октября пришли в областную прокуратуру требовать объективного расследования. Там же они встретились с руководством полиции Актобе и высказали претензии.
В полиции говорят, что принимают все меры для объективного расследования. Всех участников драки установили в ту же ночь. Сейчас идет следствие, устанавливают, что делал каждый.
Сложность в том, что все они несовершеннолетние, среди них есть жители Шалкарского и других районов. Допросы с ними можно проводить только в присутствии законных представителей, на это нужно время. Только в отношении двоих задержанных применили санкцию в виде содержания под стражей, это те, у кого был нож. В полиции заверили, что следствие по делу об избиении школьников идет в полной мере", - пишет издание.
О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре. В начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.
В прошлом году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.
Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
В связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
29.10.2024, 15:55 22961
Полиция обнаружила около трех тысяч вейпов на цокольном этаже столичной высотки
Проводится досудебное расследование
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Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участковыми инспекторами района Сарыарка в нежилом помещении по улице Косшыгулулы выявлено хранение в большом количестве электронных сигарет и вейпов.
Складское помещение с вейпами располагалось на цокольном этаже столичной многоэтажки. На складе обнаружено 2700 штук некурительных электронных устройств (вейпов), реализация товара осуществлялась через Telegram-каналы с привлечением курьеров, сообщает Polisia.kz.
В настоящее время по факту продажи и распространения вейпов полицейскими проводится досудебное расследование.
Полицейские напоминают, что с 20 июня текущего года в уголовный кодекс РК введена статья о запрете продажи и распространения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.
По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан было ввезено порядка 3 млн штук вейпов.
Социальный эксперимент, проведенный в Алматы, показал, что подростки могут беспрепятственно купить вейпы в табачных магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст.
В кулуарах мажилиса парламента депутат Елнур Бейсенбаев высказался о продавцах, которые все еще торгуют вейпами и прочими некурительными табачными изделиями, которые уже запрещены.
Эксперты предупредили о новой болезни из-за электронных сигарет.
29.10.2024, 11:11 28371
Подростка-закладчика задержали в Павлодаре
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подростка-закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Павлодаре.
В мае 16-летний молодой человек решил заняться распространением наркотиков. Получив от "куратора" информацию о закладках, юноша забрал из тайника 223 грамма синтетического наркотика, далее он планировал расфасовать их и продавать через закладки", - сообщает Polisia.kz.
Оплату за работу несовершеннолетний планировал получать на банковский счет. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что хотел заработать.
По факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств начато досудебное расследование. Подозреваемый арестован", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Тимур Каржаубаев.
Полиция ведет расследование и устанавливает других причастных к сбыту наркотиков.
В Акмолинской области суд вынес приговор ОПГ, занимавшейся распространением наркотиков. Подсудимые получили от 4 до 16 лет лишения свободы.
29.10.2024, 08:49 32516
Организаторов финпирамиды осудили в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
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Актобе. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting окончено в Актюбинской области, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории Актобе, где проводили презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная на территории Республики Казахстан. На презентациях они рассказывали гражданам о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупок квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. Тем самым путем обмана убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов", - проинформировали в АФМ.
Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге.
Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно. Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме", - сообщили в агентстве.
С начала года АФМ завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами, организаторы которых нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге.
Всего с начала текущего года состоялось 35 приговоров в отношении 53 лиц за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид. Осужденные лишены свободы на срок от 2 до 9 лет.
На блокировку направлено более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Заблокировано почти 300 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram.
28.10.2024, 17:19 51056
Обещала смягчить приговор Бишимбаеву: жительницу Астаны осудили на 10 лет
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительницу Астаны, которая обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге, осудили на 10 лет лишения свободы, сообщает специализированный межрайонный суд по уголовным делам столицы.
Приговором суда судом присяжных заседателей Г. признана виновной в совершении уголовных правонарушений (...) и осуждена по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
В мае 2024 года Г. c целью завладения денежными средствами Н. в особо крупном размере, пришла к ней домой и сообщила, что необходимо передать ей 100 млн тенге, якобы для дальнейшей передачи их в качестве взятки апелляционной инстанции для смягчения приговора в отношении ее сына Б. Далее, в тот же день к вечеру она прибыла к Н., и в ходе очередной беседы, продолжая подстрекать последнюю к дачи взятки апелляционной инстанции, под предлогом передачи их должностным лицам, не намереваясь этого делать, завладела ее денежными средствами в сумме 100 млн тенге. Однако действия подсудимой по хищению денежных средств Н. путем обмана не доведены до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, в связи с изобличением ее преступных действий сотрудниками Антикоррупционной службы", - добавили в суде.
Напомним, в июне стало известно, что жительница города Астаны обещала смягчить приговор бывшему министру нацэкономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге.
Позже в Антикоре сообщили, она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Ранее экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги.
28.10.2024, 17:10 43941
В Атырауской области собаку заживо сожгли: суд вынес живодерам приговор
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Атырау. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области вынес приговор двоим живодерам по делу о жестоком обращении с животным, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимые признаны виновными по пункту 2 части 3 статьи 316 УК (Жестокое обращение с животным). С учетом смягчающих обстоятельств - чистосердечного раскаяния, молодости и отсутствия судимости, а также отсутствия отягчающих обстоятельств им назначено наказание - ограничение свободы на 6 месяцев", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Летом 2024-го подсудимые по предварительному сговору поймали на улице собаку, привязали ее к столбу. Один из них облил ее бензином и поджег, а другой - несколько раз ударил животное железкой, что привело к его смерти", - добавили в пресс-службе.
Напомним, с 1 марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?