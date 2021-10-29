Словесная перепалка между школьниками переросла в массовые беспорядки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 28 ОКТЯБРЯ - Словесный конфликт двух школьников перерос в драку и массовые беспорядки в селе Педжим Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
27 октября в Центральную больницу Панфиловского района с территории школы поселка Педжим с телесными повреждениями поступил 16-летний подросток.
В ходе проверки выяснилось, что причиной стала словесная перепалка двух школьников, которая произошла между учениками 9-го и 10-го классов. Конфликт перерос в драку, в которой пострадал подросток. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
По данным ведомства, все участники инцидента установлены. В полиции уточнили, что около дома одного из участников драки собралось около 30 человек.
Группой лиц были разбиты стекла ряда частных домов, а также несколько автотранспортных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство, совершенное группой лиц)", - уточнили в полиции.
В полиции также отметили, что в 22.45 в дежурную часть Панфиловского РОП поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном на новостройке поселка Педжим. Со слов хозяйки дома, причиной возгорания явилась неисправность печной системы.
Около 23.30 пожар был локализован. Пострадавших нет. Данный пожар не имеет отношения к произошедшему событию", - подчеркнули в полиции.
Отмечается, что в настоящее время в поселке обеспечен общественный порядок, ситуация находится под контролем.
В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавшего школьника 2005 года рождения.
Диагноз: тяжелая открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушибленная рана правой височной области, травматический шок второй-третьей степени", - сообщили врачи, отметив, что подросток находится в сознании.