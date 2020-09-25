Служебная собака нашла на берегу реки тело пропавшей алматинки

Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - Тело пропавшей без вести алматинки нашла служебная собака у берега реки Бутаковки, передает Kazakhstan Today.
По информации телеканала "КТК", 23 сентября войсковый наряд оперативного назначения воинской части 5571 участвовал в проведении поисковых мероприятий гражданки М., которая без вести пропала 9 сентября 2020 года.
Ориентировочно в 16.30, войсковой наряд со служебной собакой Найтс осуществлял поиск в районе, где, предполагали, может находиться пропавшая. Специалист-кинолог направил служебную собаку на свободный поиск без поводка. В ходе поиска служебная собака остановилась в 30 метрах от специалиста-кинолога, около русла речки Бутаковки, обозначая голосом присутствие человека. Войсковой наряд воинской части 5571 обнаружил у берега речки тело потерявшейся женщины", - рассказали в пресс-службе регионального командования "Онтустік".
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