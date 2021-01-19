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Смерть новорожденного в морозильнике: директора роддома осудили на 18 лет

18.01.2021 11503
Смерть новорожденного в морозильнике: директора роддома осудили на 18 лет
Атырау. 18 января. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор медикам областного перинатального центра, которых обвиняли в убийстве новорождённого ребёнка, передает Kazakhstan Today.
 
Обвинение в умышленном убийстве младенца группой лиц по предварительному сговору было предъявлено директору центра Куанышу Нысанбаеву, акушеру-гинекологу Аскару Каиржану и акушерке Тамиле Кульбатировой. Врачи-неонатологи Руслан Нурмаханбетов и Дарига Джумабаева также оказались на скамье подсудимых за недонесение о преступлении, пишет "Мой город".
 
Суд приговорил Куаныша Нысанбаева к 18 годам лишения свободы, Аскара Каиржана - к 16 годам заключения, к 15 годам лишения свободы приговорена Тамила Кульбатирова.
 
Напомним, в октябре 2019 года зампредседателя Агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула сообщил, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного ребенка в Атырау. После рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный. Когда ребенок подал признаки жизни, врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать в холодильнике. Одной из причин действия врачей называлось то, что к тому времени в базе были заполнены документы, которые не могли быть откорректированы.
 
В последнем слове Куаныш Нысанбаев попросил прощения у потерпевших Розы Молдагалиевой и Нуржамал Туримбетовой, после чего заявил, что не убивал младенца.
 

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