Со счетов двоих жителей СКО мошенники сняли 5 млн тенге

ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 ФЕВРАЛЯ - В Северном-Казахстане мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка и сняли со счетов двух местных жителей 5 млн тенге, сообщили в департаменте полиции СКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В полицию Петропавловска обратился мужчина, со счета которого преступники сняли свыше 2 млн тенге. Пострадавший сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился работником банка. Он сказал, что кто-то пытается снять деньги с его счета. Мужчина назвал код, пришедший ему в sms-сообщении. Как оказалось, это был разовый код доступа к его депозиту. Впоследствии он узнал, что потерял все накопления.

Потерпевший рассказал, что знал об угрозе интернет-мошенничества, но не разобрался в ситуации, потому что был сосредоточен на работе в тот момент. Практика показывает, что даже осведомленные люди при определенных условиях могут стать жертвами мошенников, которые зачастую владеют приемами психологического давления", - отметил начальник Второго ОП подполковник полиции Руслан Сыздыков.

По его словам, спустя несколько дней был зарегистрирован еще один факт: женщина после многократных звонков киберпреступников перевела на предложенные счета более 3 млн тенге.

Полицейские предупреждают, что звонок из "службы безопасности банка" - характерный ход мошенников. Если у вас есть сомнения в сохранности своих счетов, обращайтесь в филиал банка лично, только там вы получите достоверную информацию. Ни в коем случае не доверяйте никому свои конфиденциальные данные: номера и пин-коды, а также cvv-коды банковских карт (они написаны на обороте карты), разовые коды доступа, приходящие по sms.