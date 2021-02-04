Сотрудник акимата Петропавловска сел пьяным за руль

Петропавловск. 3 февраля. Kazakhstan Today - На заседании совета по этике рассмотрели дисциплинарное дело отношении руководителя отдела физической культуры и спорта акимата Петропавловска, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Петропавловск.news , чиновнику вменили нарушение Этического кодекса и закона "О государственной службе РК".

По информации областного департамент Агентства РК по делам госслужбы, в декабре 2020 года госслужащий находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По материалам дисциплинарного дела суд вынес наказание в виде ареста на 15 суток и лишил его водительских прав сроком на 7 лет.

Члены совета по этике решили рекомендовать руководству чиновника уволить его с занимаемой должности.

К сожалению, имя и фамилия провинившегося перед законом чиновника неизвестно. В пресс-релизе департамента их не упомянули. В настоящее время на сайте городского акимата руководителем отдела спорта значится 36-летний Данияр Жулдаспаев.

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