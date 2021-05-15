Сотрудник антикора проведет 12 лет в колонии за мошенничество на 60 млн тенге

АКТОБЕ. 14 МАЯ - В Актюбинской области к 12 годам лишения свободы приговорили бывшего старшего офицера Антикоррупционной службы, завладевшего 60 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судом установлено, что 5 июля 2019 года М., являясь старшим офицером Антикоррупционной службы по Актюбинской области, подстрекал владельца ТОО к даче взятки якобы для урегулирования вопроса о снижении доначисленных налогов и пени, и завладел его денежными средствами в сумме 60 млн тенге. Вина М. подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных, оперативно-розыскных мероприятий, заключениями судебных экспертиз", - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области.

Уголовное дело было заведено по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки. При назначении наказания суд признал отягчающим обстоятельством нарушение принятой присяги.

М. назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. В доход государства конфисковано имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем", - отметили в суде.

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